Lo que se sabe de la misteriosa muerte de heredera millonaria por picadura de un insecto

Una joven heredera de Grecia que recientemente venció el cáncer de mama fue encontrada muerta en su apartamento de Londres después de que aparentemente la picara un insecto, afirmó su madre a medios locales.

Según se detalla, Marissa Laimou, de 28 años, tres días antes de morir tenía mareos, picazón, fiebre y otros síntomas de infección; la visitó un médico que le recetó paracetamol, pero su estado no mejoró, por lo que la enviaron al hospital en ambulancia.

De acuerdo con la madre de la fallecida, fueron enfermeras y no médicos quienes examinaron a la joven y decidieron que no era necesario que permaneciera internada en el Hospital Universitario de Londres (UCLH): cuatro horas después, le dieron el alta y le proporcionaron un antibiótico para llevar a casa, aunque todavía se sentía muy mal y no podía comer nada.

Mientras estaba en el centro médico, Laimou envió mensajes a un amigo diciendo que, si bien se sentía muy mal, nadie la ayudaba. “Ella estaba esperando, le envió mensajes a su amigo diciendo: ‘Nadie me vigila, nadie viene, no sé dónde están, todavía tengo picazón, me siento mareada, no me siento bien'”, cita Daily Mail.

“Se ha ido por su culpa”

La familia Laimou, una de las más importantes de la industria naviera griega, planea emprender acciones legales, según confirmó un pariente a medios, calificando el modo de obrar del personal sanitario de negligencia absoluta. “Marissa se ha ido por su culpa”, manifestó. Además, aseveran haber visto el diagnóstico oficial que dieron los médicos, donde se referían a “un efecto tóxico de veneno”, causado por “una picadura de animal o insecto”.

Aunque su adinerada familia es de Atenas, ella nació y creció en el Reino Unido, pero estudió teatro musical en Estados Unidos. Regresó a la capital británica y trabajó en varias escuelas de arte y teatros; en febrero, dirigió y protagonizó la tragedia ‘Romeo y Julieta’.

Antes de su repentino fallecimiento, luchó contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en abril de 2023, por lo que tuvo que someterse a seis meses de quimioterapia intensiva. Luego, se vio obligada a pasar cuatro semanas en cuidados intensivos con linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH), una enfermedad extremadamente rara en la que el sistema inmunológico del cuerpo no funciona normalmente.

“Mi hija sobrevivió al cáncer y murió a causa de un insecto”, expresó la madre de Marissa, Bessy Laimou.

La familia está esperando los resultados de la autopsia para tener respuestas a todas las preguntas que rodean el deceso de la joven. Se informó que el hospital involucrado admitió que se cometió un grave error y abrió una investigación interna.