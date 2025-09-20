La historia detrás del único episodio de Los Simpson que no permiten que veas

La icónica serie de televisión Los Simpson lleva más de 35 temporadas al aire desde su estreno en 1989 y, desde entonces, su satírico humor ha generado varios momentos controversiales que han ocasionado la cancelación momentánea de ciertos episodios. No obstante, todos ellos pueden verse en Disney+, la plataforma de ‘streaming’ que adquirió los derechos para la transmisión, a excepción de uno en donde se oye la voz de Michael Jackson, que se emitió por primera vez hace exactamente 34 años.

El 19 de septiembre de 1991 se estrenó ‘Stark Raving Dad’ (‘Papá está loco’ en América Latina, ‘Papá, loco de atar’ en España), el primer capítulo de la tercera temporada. Acreditado con el seudónimo de John Jay Smith, la estrella del pop prestó su voz al personaje Leon Kompowski, un loco al que Homero conoció en un psiquiátrico y asegura ser el famoso cantante. Incluso al final del episodio suena la canción ‘Happy Birthday Lisa’ escrita por el propio Jackson.

El escándalo de los abusos sexuales

Sin embargo, los creadores de la serie cortaron con su retrasmisión en 2019 y ordenaron su retiro de todas las plataformas a nivel mundial tras el resurgimiento de acusaciones de pedofilia contra Michael Jackson. La decisión se tomó tras el estreno del documental de HBO ‘Leaving Neverland’ (‘Abandonando el País de Nunca Jamás’), en el que Wade Robson y James Safechuk, que conocieron a Michael Jackson en persona cuando eran niños, denunciaron que los sometió a abusos sexuales.

“Claramente, parece la única decisión que se puede tomar”, dijo en aquel entonces el productor ejecutivo de Los Simpson, James L. Brooks, al respecto. “Estoy en contra de la quema de libros de cualquier tipo. Pero este es nuestro libro y se nos permite sacar un capítulo”, agregó Brooks.

Por su parte, los herederos de Jackson, quien murió en 2009, niegan las acusaciones de abuso sexual contra la celebridad y tomaron acciones legales contra el documental.