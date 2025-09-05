Un hombre halla por accidente un barco perdido hace 138 años

Un hombre que revisaba imágenes satelitales del lago Michigan desde su computadora halló en julio por casualidad un naufragio de hace aproximadamente 138 años, reportó este lunes NBC News.

El navío se encuentra prácticamente intacto a pesar del viento, las olas y el hielo en las aguas poco profundas del lago.

Matt Olson, dueño de una compañía turística, exploraba virtualmente la zona con el fin de dar con nuevos lugares para sus clientes cuando observó una peculiar decoloración parecida a una burbuja en el agua, misma que pertenecía al antiguo naufragio.

La embarcación estaba ubicada aproximadamente a seis metros debajo del agua, la parte inferior de su casco permanecía en perfectas condiciones y sólo los costados del barco se habían abierto, dando una apariencia de rompecabezas al barco.

“Lo realmente genial de este naufragio es que todo está ahí”, declaró Tamara Thomsen, arqueóloga marítima de la Oficina Estatal de Preservación Histórica.

¿Qué tipo de barco es?

Después de una exhaustiva revisión de la base de datos navales en la zona por parte de la Thomsen y sus colegas, se determinó que Olson había encontrado los restos de una embarcación conocida como Frank D. Barker.

La nave, diseñada exclusivamente para navegar entre lagos, fue construida en madera en 1867 y transportaba granos desde los puertos de Milwaukee y Chicago hasta el lago Ontario, pero en 1887 quedó varada por un desvío ocasionado por el mal tiempo y la neblina. Tras múltiples intentos para rescatar el navío, este fue abandonado definitivamente en 1888.

El hallazgo representa una pieza clave en la reconstrucción de la historia naval de la región y una maravilla personal para su casual descubridor, quien aprovechó la ocasión para hacer esnórquel junto a su hijo de seis años sobre este naufragio de más de 130 años de antigüedad.