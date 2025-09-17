“Algo se ha encendido” en el extraño objeto interestelar que se está acercando a la Tierra

El objeto interestelar 3I/ATLAS, que tiene tamaño de la isla de Manhattan, está cambiando de color a medida que se aproxima al Sol, pasando de rojo a verde en las últimas dos semanas.

Según un informe del Observatorio Europeo Austral, este fenómeno responde a un fuerte aumento en la liberación de cianuro y níquel. Los científicos describen la evolución del objeto como “anómala” y sugieren que parece que “algo se ha encendido” en él.

El estudio detalla que los incrementos en su actividad son “superlineales” y no corresponden ni a la disponibilidad de fotones ni a una respuesta térmica gradual. En cambio, los investigadores consideran que podrían deberse a un proceso activado por temperatura.

“Lo que quieren decir es que existe un proceso con una temperatura mínima para ponerse en marcha”, explicó Avi Loeb, astrofísico de Harvard y seguidor del objeto, al New York Post. Según afirma, 3I/ATLAS estaría atravesando precisamente ese “efecto umbral”.

Características de un cometa

Los científicos del proyecto ATLAS interpretan esta evolución como un cambio en la forma en que el objeto refleja la luz solar, pasando de una superficie enrojecida a la producción de diminutos granos de hielo brillantes que modifican la opacidad de su nube de materiales.

Aunque su tamaño exacto sigue siendo un misterio, los registros recientes apuntan a que 3I/ATLAS ya muestra las características de un cometa: una coma brillante, el inicio de una cola e incluso podría emitir su propia luz.

Se trata del tercer objeto interestelar que visita el sistema solar, después de 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov. Sin embargo, a diferencia de estos, 3I/ATLAS parece combinar características familiares con comportamientos inesperados.