Científicos deciden ajustar el tamaño de Júpiter

Un equipo encabezado por científicos del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel determinó que Júpiter es ligeramente más pequeño y achatado de lo que se había calculado durante los últimos 50 años, a partir de nuevas mediciones de alta precisión realizadas con datos de la sonda Juno de la NASA. El estudio, firmado junto a investigadores de Italia, Estados Unidos, Francia y Suiza, fue publicado en la revista Nature Astronomy.

Las mediciones refinadas sitúan ahora el radio de Júpiter en 71.484 kilómetros, frente a los 71.492 kilómetros aceptados hasta ahora. La diferencia es de apenas ocho kilómetros, pero científicamente es significativa: según los autores, el planeta resulta ser unos cuatro kilómetros “más delgado” en el ecuador y cerca de 12 kilómetros más “aplastado” en los polos de lo que se creía. “Por primera vez tenemos una medida verdaderamente precisa del tamaño de Júpiter. Antes trabajábamos con estimaciones; ahora contamos con un valor mucho más exacto, que nos ayuda a resolver cuestiones que seguían siendo un misterio”, explicó al Times of Israel el profesor Yohai Kaspi, coautor del estudio.

El avance fue posible gracias a la órbita extendida de Juno, que, desde 2021, permitió que la nave pasara por detrás de Júpiter desde la perspectiva de la Tierra. En esos tránsitos, la señal de radio enviada por la sonda fue bloqueada y ligeramente desviada por la atmósfera del cuerpo celeste. Una técnica desarrollada por la investigadora María Smirnova permitió analizar con precisión cómo se ‘doblaba’ ese haz. “Cuanto más se curva la señal, más densa es la atmósfera”, resumió Kaspi. Sabiendo con exactitud la posición de la Tierra, de la nave y del propio Júpiter, el equipo pudo reconstruir la densidad de la atmósfera a distintas profundidades y, a partir de ello, ajustar el radio y el perfil del astro.

Hasta ahora, los modelos de la forma de Júpiter se apoyaban en apenas seis mediciones de radio obtenidas por las misiones Pioneer y Voyager hace medio siglo. Esos datos, además, no incorporaban adecuadamente el efecto de los intensos vientos, que pueden alcanzar más de 500 kilómetros por hora y complican la interpretación de lo que ocurre bajo la espesa capa de nubes. Las nuevas observaciones de Juno ofrecen una ventana al interior del gigante gaseoso, no solo para precisar su tamaño, sino también para estudiar la relación entre su atmósfera, sus tormentas, su campo magnético y su estructura.

Júpiter, compuesto principalmente de hidrógeno y helio y rodeado por un sistema de 95 lunas, anillos y asteroides, es considerado por muchos astrónomos como el primer planeta que se formó en el sistema solar. Entender con mayor detalle su interior y su densidad es clave para reconstruir el origen del resto de los planetas. “Estamos estudiando los vientos, las tormentas, el campo magnético y diferentes aspectos del planeta”, señaló Kaspi. “Cuando miras al cielo nocturno y ves Júpiter, el punto más brillante después de la Luna, solo conocíamos aproximadamente su tamaño; ahora lo sabemos con precisión, y eso nos acerca a comprender cómo se formó nuestro propio vecindario cósmico”, concluyó.