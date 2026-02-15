Obama se pronuncia con respecto a los extraterrestres y afirma: “Son reales”

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) aseguró durante una entrevista para el pódcast de Brian Tyler Cohen que los extraterrestres existen.

“Son reales, pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de EE.UU.”, aseveró cuando Cohen le preguntó si los extraterrestres existían.

Obama detalló, entre risas, que la primera pregunta que quiso que le respondieran al convertirse en jefe de Estado fue: “¿Dónde están los extraterrestres?”.

El Área 51 es uno de los lugares más secretos del mundo, donde EE.UU. prueba algunas de sus armas más avanzadas. Desde finales de los años 70, aficionados a las teorías conspirativas creen que allí se ocultan extraterrestres.