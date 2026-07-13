Imparten curso sobre manejo defensivo a colaboradores de Condor Gold

Como parte de su compromiso con la seguridad y la prevención de incidentes, Condor Gold, empresa de origen británico dedicada a la exploración y producción de oro, realiza de forma constante cursos de capacitación sobre manejo defensivo, orientados a fortalecer las capacidades y competencias de sus colaboradores en la conducción segura dentro y fuera de sus operaciones mineras.

Actualmente Condor Gold construye la nueva Mina La India en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León.

El curso de Manejo Defensivo para Equipos Livianos estuvo a cargo de un instructor especializado y certificado, quien acompañará a Condor Gold en el proceso de certificación, teórico y práctico, bajo los estándares de la National Safety Council, que es un organismo de reconocimiento internacional en materia de seguridad y prevención de riesgos.

Claudia Salaverry, gerente de Recursos Humanos de Condor Gold, destacó que la implementación de dichas capacitaciones es esencial en el avance de la operación minera porque contribuye a proteger la vida de los colaboradores mediante la prevención de accidentes.

“Nos permite desarrollar entre nuestros colaboradores una cultura de conducción más segura, reducir la exposición a riesgos asociados al tránsito vehicular y fortalecer la toma de decisiones en situaciones críticas”, agregó Salaverry.

En esta primera fase del curso participaron colaboradores de las áreas de Administración, Higiene y Seguridad, Recursos Humanos, Operación Minera, Seguridad Física, Medio Ambiente, Geología y Relaciones Comunitarias de la compañía.

Para Condor Gold la seguridad es una responsabilidad compartida y un pilar fundamental para desarrollar una operación minera cada vez más segura, eficiente y sostenible, y así alcanzar nuestra visión de “Ser el productor de oro más admirado de Nicaragua”.