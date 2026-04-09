Metrocentro invita a vivir un “Total Summer” lleno de diversión, premios y experiencias únicas

Metrocentro anuncia su vibrante evento “Total Summer”, una experiencia pensada para que las familias y visitantes disfruten de actividades llenas de entretenimiento, música y premios.

Del 10 al 12 de abril, a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza Central, los asistentes podrán sumergirse en un ambiente veraniego donde la diversión será protagonista. Durante estos días, el centro comercial ofrecerá una agenda variada que incluye juegos interactivos, música, degustaciones, DJ en vivo y estaciones de entretenimiento para todas las edades.

Como parte de la dinámica, los visitantes tendrán la oportunidad de participar y acumular puntos, los cuales podrán canjear por premios increíbles, incentivando así la interacción y premiando la fidelidad de sus clientes.

“Total Summer busca consolidarse como uno de los eventos más esperados de la temporada, creando un espacio donde las compras se combinan con experiencias memorables en un ambiente fresco, dinámico y familiar”, destacó Jorleny Herrera, Coordinadora de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro.

Con esta iniciativa, Metrocentro reafirma su compromiso de ofrecer propuestas innovadoras que conecten con sus visitantes, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal durante este mes de abril.