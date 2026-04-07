Delaisla refresca el verano 2026 con una nueva línea de sabores del mar, prácticos y deliciosos

Con el espíritu del verano y pensando en la practicidad que buscan las familias nicaragüenses, Delaisla presenta su nueva línea de productos del mar: cuatro innovadoras opciones que combinan sabor, calidad y facilidad de preparación para disfrutar en casa sin complicaciones.

La propuesta incluye el Filete de Pescado al Ajillo, una alternativa jugosa y llena de sabor, elaborada con filetes de alta calidad bañados en una delicada y sabrosa salsa de ajo. Perfecto para preparar en horno, sartén o freidora de aire, este producto es el aliado perfecto para preparar comidas rápidas, manteniendo siempre la frescura y el valor nutricional.

Para los amantes de las texturas crujientes, llegan los Camarones Empanizados Crispy Delaisla, con un empanizado dorado y extra crocante que resalta el sabor natural del camarón en cada bocado, ofreciendo una experiencia irresistible.

La innovación continúa con los Camarones con coco rallado, una opción que aporta un toque tropical a la mesa. Con camarones completamente limpios, sin cáscara y listos para freír sin necesidad de descongelar, este producto permite disfrutar fácilmente en casa o en diversas actividades al aire libre de un platillo inspirado en la Costa Caribe Sur.

Finalmente, las Tortas de Camarón se suman como una opción versátil y deliciosa, con una combinación perfecta entre su exterior crujiente y su interior suave y lleno de sabor. Ideales como aperitivo, acompañamiento o plato principal para compartir en familia.

Con esta nueva línea, Delaisla busca fortalecer y diversificar su portafolio, ofreciendo soluciones accesibles, saludables y de alta calidad que se adapten a los diferentes estilos de vida y hábitos de consumo. Asimismo, Delaisla reafirma su compromiso de innovar y mantenerse cercana a sus consumidores.

Estos productos estarán disponibles en supermercados a nivel nacional a precios asequibles, permitiendo que más nicaragüenses disfruten del auténtico sabor del mar en esta temporada.