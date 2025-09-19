ViewSonic redefine el estándar visual con su portafolio de monitores de 27″ en resoluciones 2K, 4K y 5K

América Latina – ViewSonic Corp., proveedor global líder de soluciones edtech y visuales, destaca su robusto portafolio de monitores de 27 pulgadas como la respuesta ideal para usuarios que buscan calidad de imagen, comodidad visual y rendimiento profesional. Disponibles en resoluciones 2K, 4K y 5K, estos modelos representan el equilibrio perfecto entre espacio de trabajo ampliado, precisión de color y diseño versátil para múltiples entornos de uso.

En los últimos años, el formato de 27 pulgadas se ha posicionado como el favorito en sectores como el diseño gráfico, el desarrollo de software, la producción audiovisual y el gaming avanzado. Esta dimensión ofrece un punto medio perfecto entre tamaño compacto y espacio visual extendido, sin exigir configuraciones de escritorio especiales ni comprometer la ergonomía.

¿Por qué 27 pulgadas y alta resolución?

Espacio visual sin saturación: 27″ es lo suficientemente amplio para tareas multitarea, edición de video o modelado 3D, sin abrumar el campo de visión del usuario.

Resoluciones 2K, 4K y 5K: brindan imágenes más nítidas, mayor área de aprovechamiento y una representación de color más precisa. En ambientes creativos, estos niveles de detalle son esenciales.

Versatilidad de uso: ideales para trabajo profesional, gaming de alto nivel o entretenimiento premium.

Mejor relación productividad/espacio: en oficinas modernas o estudios domésticos, el monitor de 27″ ofrece el tamaño máximo funcional sin requerir grandes escritorios.

Portafolio ViewSonic de 27″ – Pensado para cada perfil

VP2788-5K: resolución 5K, precisión de color de nivel profesional (ideal para edición, fotografía y animación).

VA2756-4K-MHD, VX4381-4K, VX2716A: opciones 4K para trabajo intensivo con imágenes o multitarea avanzada.

VX2728J, VX2728J-2K, VX2718-2KPC-MHD: opciones 2K optimizadas para gamers y creadores de contenido en crecimiento.

“En ViewSonic entendemos que el monitor es más que una pantalla: es una extensión de la creatividad, el pensamiento y la productividad del usuario”, comenta Ricardo Lenti, gerente general de ViewSonic para Latinoamérica. “Nuestra gama de monitores de 27 pulgadas se ha diseñado pensando en quienes necesitan tecnología de visualización de alto nivel sin sacrificar espacio, detalle ni accesibilidad”.