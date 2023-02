Una bola de fuego de más de 450 kilos explota cerca de la Tierra y uno de sus fragmentos cae en Texas

La bola de fuego que pesaba más de 450 kilogramos y cayó el pasado 15 de febrero en el sur del estado estadounidense de Texas resultó ser un meteorito, confirmó recientemente la NASA.

Los expertos de la agencia espacial opinan que el cuerpo celeste se movía a unos 43.000 kilómetros por hora antes de fracturarse a unos 34 kilómetros sobre la Tierra y caer sobre su superficie. La energía con la que volaba la roca espacial era equivalente a 8 toneladas de TNT.

A meteor fell in Mission, Texas today around 5-5:30 pm, making a loud bang, shaking house in a 10 mile radius.

This was filmed over McAllen. 6 miles from Mission. pic.twitter.com/PBLZC3RJfw

