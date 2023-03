Exestudiante transgénero: qué se sabe de la mujer que mató a 6 personas en una escuela en EE.UU.

La Policía Metropolitana de Nashville (EE.UU) ha identificado a la autora del tiroteo masivo en una escuela de la ciudad que acabó este lunes con la vida de seis personas como una persona blanca transgénero.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Policía local, John Drake, identificó a la atacante como Audrey Elizabeth Hale, residente local de 28 años, una mujer biológica que se identificaba como «él», de acuerdo a su perfil en línea.

🚨#BREAKING: NBC News is reporting and identifying the 28-year-old Nashville shooter as “Audrey Hale”, a biological female that identifies as “He/Him” on their LinkedIn

Authorities believe the transgender shooter previously attended the Christian school with reports that all of… pic.twitter.com/VRmAj1vyFl

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2023