Al menos 12 muertos al derrumbarse el suelo de un templo en la India (VIDEO)

Al menos 12 personas han perdido la vida al derrumbarse este jueves el techo de un antiguo pozo situado dentro del templo de Lord Shiva, en Indore (Madhya Pradesh, La India), durante el festival religioso hindú Rama Navami, informan medios locales.

Un gran equipo formado por bomberos, policías y personal de manejo de desastres se ha trasladado al lugar del incidente, que sobrevino cuando, aparentemente, el suelo no soportó la gran cantidad de gente. De momento, diez personas han sido rescatadas. Otras nueve siguen atrapadas.

#WATCH | Madhya Pradesh: Many feared being trapped after a stepwell at a temple collapsed in Patel Nagar area in Indore.

Details awaited. pic.twitter.com/qfs69VrGa9

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 30, 2023