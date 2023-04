Roban 100.000 dólares en monedas de diez centavos de un camión en EE.UU.

La Policía de Filadelfia, EE.UU., está buscando a la persona que irrumpió en un camión para robar parte de los 750.000 dólares en monedas de diez centavos que transportaba, según la cadena NBC.

El sospechoso se llevó durante la madrugada del jueves un estimado de 100.000 en monedas de diez centavos del camión que estaba aparcado en un estacionamiento de un hipermercado de la cadena Walmart. Como evidencia del atraco quedaron varias monedas esparcidas por el suelo.

At least $100,000 was stolen from the truck, which had picked up the coins from the U.S. Mint, police say. https://t.co/GF336h8SS2

— NBC News (@NBCNews) April 14, 2023