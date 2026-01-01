10 personas heridas y muchas de gravedad por disparos al aire por festejos de Año Nuevo 2026 en México

El inicio del 2026 fue lleno de expectativas y emoción momentos que se recibía el nuevo año, con celebraciones que llevaban momentos de alegría, encuentros familiares y sueños renovados. Sin embargo, en varias localidades del país, la alegría se vio empañada debido a accidentes causados por balas perdidas.

Los reportes de ciudadanos heridoss por disparos al aire en varios estados generaron alarma y alta preocupación. Lo que debía marcar un comienzo de año lleno de festividad y unión familiar se vuelve en una situación de grave riesgo, donde la tradicional celebración fue opacada por incidentes que si bien pudieron prevenirse.

A pesar que esta práctica es considerada por bastantes como una costumbre de festejo, los resultados muestran que disparar al aire puede causar consecuencias graves.

Estos son los reportes de incidentes en varios estados

En Michoacán, exactamente en Uruapan, se reportan dos heridos tras recibir balas perdidas, estos casos han provocado preocupación en la comunidad. La situación refleja este acto aparentemente inofensivo puede dejar daños directos a personas inocentes.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se confirman tres casos de personas que resultaron lesionadas de forma similar. Los heridos han sido atendidos por personal médico, mientras que las autoridades locales reforzaron los llamados a evitar disparos durante las celebraciones.

Durango también reporta incidentes relacionados con esta práctica, las víctimas son un adolescente de 15 años de edad y un adulto de 40, en donde ambos sufrieron los incidentes, respectivamente, en la ciudad de Durango y Gómez Palacio.

En Monterrey hubo reportes de tres lesionados en diferentes municipios del estado.

En todas estas regiones, las autoridades municipales han hecho un exhorto a la población para que evite el uso de armas de fuego durante festividades.