13 muertos y casi un centenar de heridos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en México

El descarrilamiento del tren Interoceánico en México deja, hasta el momento, un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, informa la Secretaría de Marina de México. De los heridos, 36 requieren hospitalización, mientras que el resto presenta lesiones de menor gravedad.

En un nuevo comunicado, la Marina expresó sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente”, y reafirmó su compromiso de actuar “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”.

La respuesta institucional al accidente ha sido de gran envergadura. Para las tareas de búsqueda, rescate y asistencia, la Marina desplegó un operativo con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico. La institución reiteró que continúa trabajando de manera coordinada con las demás autoridades competentes para el esclarecimiento de las causas que provocaron el trágico descarrilamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó personalmente la tragedia al confirmar el saldo fatal y anunciar acciones de gobierno en la red social X. En su mensaje, anunció acciones inmediatas de apoyo a los afectados: “He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal”. Sheinbaum señaló que la secretaria de Gobernación coordinará las labores y agradeció el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo.

Este domingo, un tren del Corredor Interoceánico descarriló en el sur de México, específicamente en el estado de Oaxaca. El siniestro ocurrió a la altura de Nizanda sobre la Línea Z. El convoy, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, transportaba a 241 pasajeros y 9 tripulantes en el momento en que la locomotora principal se salió de la vía.