23 monstruos blindados decomisados a los narcos en Tamaulipas fueron destruidos por la FGR

Tras una acción coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo la destrucción de al menos 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como “monstruos” en el estado de Tamaulipas.

Estos vehículos, frecuentemente asociados con los cárteles de la droga, han sido inhabilitados como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

La acción ha sido informada por la FGR a través de sus canales oficiales este domingo 8 de febrero de 2026.

Información sobre procedimiento y supervisión

En los reportes oficiales, se detalla el acto de destrucción de los vehículos blindados dirigido por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Durante el evento, se contó con la asistencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la supervisión técnica y administrativa fue realizada por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Las instancias ejecutaron la verificación durante el proceso, buscando que se cumpliera con las normas aplicables, garantizando la legalidad y transparencia del proceso de destrucción.

Dónde fueron confiscadas y cuándo

Las unidades destruidas habían sido confiscadas entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

De acuerdo a las autoridades, el decomiso se ejecutó gracias a la colaboración de la Guardia Estatal y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En diversas acciones conjuntas, las autoridades logran asegurar estos vehículos en varios operativos.

Los automotores, son caracterizados por su blindaje artesanal, fueron localizados y retirados de circulación en intervenciones coordinadas en el estado de Tamaulipas.

El trabajo conjunto de las instituciones federales y estatales ha permitido retirar de las calles dichos vehículos, que representaban un riesgo por su uso potencial en actividades ilícitas.

Las investigaciones en curso afirman que los vehículos blindados estaban probablemente enlazados a la operación de integrantes de grupos delictivos.

La información vincula a dichas unidades con un total de 19 carpetas de investigación abiertas por las autoridades.

Dichos automotores, que son conocidos como “monstruos”, habrían sido empleados en actividades delictivas, según los datos obtenidos por los organismos encargados de la seguridad y la procuración de justicia.

La conexión de los vehículos con casos específicos ha hecho mayor eco con la importancia de su decomiso y destrucción.