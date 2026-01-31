3 cuerpos calcinados en Tijuana en mera visita de Sheinbaum sin embargo autoridades reportan disminución de violencia

Por lo menos tres personas sin vida fueron descubiertas en el interior de un automóvil que se encontraba en llamas, en la colonia Villas del Campo, en la zona este de la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, al norte de México.

El cuerpo de Bomberos de Tijuana llega a brindar atención en el incendio y una vez sofocado, fue atendido por miembros de la policía municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE). Al llegar la policía al lugar, descubren un auto marca Hyundai modelo Elantra color blanco que estaba consumido por el fuego y tenía la cajuela abierta. A simple vista se miraba que había dos bultos, detallan las fuentes.

En el coche se vieron tres cuerpos sin vida totalmente calcinados y contenían huellas de violencia. Debido al estado de los cuerpos, no se pudieron determinar otros datos generales de los mismos, como edad aproximada o género de las víctimas, por lo que será labor del forense identificar la información y cada perfil genético.

Tras levantar las pruebas, la FGE comenzó una carpeta para la investigación del caso en el que se tendrá que identificar a las víctimas. Por el suceso de violencia, no se han reportado detenidos.

Este triple homicidio es parte de otro asesinato múltiple, que sucedió el jueves con el mismo modus operandi. Y es que en la colonia El Pípila, ubicada en Tijuana, fueron descubiertos los cuerpos de cinco personas sin vida en el interior de una camioneta que se estaba incendiando.

Sheinbaum en Tijuana

Apenas el pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, andubo de visita en el estado de Baja California, e incluso, desarrolló su conferencia de prensa matutina en la ciudad de Tijuana, donde es que pasaron estos hechos de violencia.

Durante la conferencia matutina, también estuvieron integrantes del gabinete de la mandataria nacional, quienes presumieron las mejoras que se han alcanzado en el estado.

¿Bajan homicidios dolosos?

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que los casos de homicidio doloso, los delitos de alto impacto, y la extorsión en ese estado estarían disminuidos significativamente.

El homicidio doloso, informó la titular del SESNSP, había tenido una reducción del 28% en Baja California, al pasar de 6.5 a 4.7 casos diarios, destacando que el 2025 es el año con el menor promedio diario de víctimas de este delito desde el 2018.

Figueroa Franco mencionó que respecto a los delitos de alto impacto, como el feminicidio, robo de negocio y a transeúntes con violencia, entre otros, bajaron 32% en el mismo periodo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que en ese estado fronterizo se había detenido a muy importantes generadores de violencia, y se había reducido la violencia.