4 personas asesinadas tras balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe en Irapuato, Guanajuato

Un ataque armado ocurrido en plena celebración de la Virgen de Guadalupe termina con el saldo de cuatro hombres muertos y por lo menos dos personas gravemente lesionadas en la colonia Morelos, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, en horas de la madrugada del viernes 12 de diciembre.

De acuerdo con informes preliminares de seguridad, el multihomicidio aconteció minutos después de la 1:00 de la mañana ―en el cruce de las calles Benito Juárez y Vicente Guerrero― cuando un grupo de ciudadanos convivía en el exterior de un domicilio como parte de los festejos religiosos por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Los testigos detallaron a las autoridades que varios hombres armados se desplazaban a bordo de motocicletas, llegaron al lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente contra las víctimas. Ante el ataque, algunas personas intentaron huir para lograr ponerse a salvo; sin embargo, varios de los hombres fueron alcanzados por los disparos y quedaron tendidos tanto en la vía pública como sobre la banqueta y con impactos de bala.

Después de haber ejecutado la agresión, los responsables se han dado a la fuga. Esto mientras los vecinos y asistentes solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911. Tan pronto ocurrió esto, paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte de cuatro hombres, por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para proteger la escena del crimen.

Las autoridades informaron que al menos tres personas lesionadas ya habían sido trasladadas por medios particulares a un hospital para recibir atención médica. De momento, su estado de salud fue reportado como delicado por fuentes de la SSC.

El ataque armado en el festejo por un tipo apodado como “El Chocorrol”, de acuerdo a los vecinos

Las fuentes de seguridad indicaron que el ataque armado habría estado dirigido en contra un hombre identificado como Juan, apodado como “El Chocorrol” y quien figura entre los fallecidos. De acuerdo con información oficial, esta persona contaba con antecedentes relacionados con consumo de drogas y el robo de estructuras metálicas del Panteón Municipal.

Así mismo, existían reportes previos por haber ingresado en estado de intoxicación a un templo religioso, donde presuntamente había insultado a los feligreses.

Al lugar llegaron los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y el proceso de identificación oficial.

La Fiscalía estatal ha detallado además que las investigaciones se mantienen en coordinación con corporaciones de seguridad municipales y estatales. Esto con el objetivo de lograr identificar a los señalados y determinar el móvil del ataque ocurrido durante una de las festividades religiosas de amoyr importancia del país.