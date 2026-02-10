5 hombres secuestrados en Ahome, Sinaloa y una mujer fue liberada

Se informa de cinco hombres que fueron privados de su libertad por un grupo de sujetos armados cuando viajaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome, en Sinaloa, mientras que una mujer que iba con ellos fue liberada horas después, con signos claros de tortura.

El hecho sucedió el sábado 7 de febrero de 2026, cuando las víctimas se desplazaban por la carretera rumbo a la Villa de Ahome, procedentes del puerto de Mazatlán.

Mayor ampliación sobre el caso

Entre los desaparecidos se informa sobre un padre y su hijo, Luis Ramón Flores Ceballos y Luis Armando Flores Vallejo, además de dos hermanos, Juan Antonio Soto Espain y José Ángel Soto Espain. El quinto desaparecido, Heriberto López Díaz, es amigo del grupo.

De acuerdo con reportes obtenidos por Noroeste, el grupo fue interceptado por sujetos armados sobre la carretera Los Mochis-Ahome, cerca del entronque con el ejido El Macapul.

Durante el trayecto, la familia había sido abordada y sometida por sujetos armados que detuvieron el vehículo.

La versión oficial indica que el objetivo del viaje había sido trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Horas después del incidente, Yuri había sido liberada por sus captores. La mujer presentaba golpes y signos de tortura.

Noroeste agrega que la denuncia inicial fue realizada por la expareja de Luis Ramón Flores Ceballos, quien también es madre de Luis Armando Flores Vallejo. Ella reportó la desaparición luego de perder contacto con ambos desde la mañana del sábado. La familia había salido de Mazatlán con destino a la Villa de Ahome.

