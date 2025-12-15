6 muertos es el saldo tras caída de jet privado ejecutivo cerca del aeropuerto de Toluca

Este lunes 15 de diciembre en horas del mediodía, se registró la caída de una avioneta privada cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, accidente que de momento ha reportado un saldo de seis personas muertas y cuatro heridas.

La aeronave de la empresa Jet Pro, modelo Cessna Citation lll XA-PRO, provenía del Aeropuerto de Acapulco, en la costa de Guerrero, detallan las fuentes oficiales.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), afirmó que el accidente aéreo ocurrió a las 12:31 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El incidente tiene involucrada una aeronave tipo jet, modelo Cessna Citation 650, que cubría la ruta desde Acapulco hacia Toluca y transportaba, de acuerdo con el plan de vuelo, a ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

Tras el suceso, se activó de inmediato la coordinación interinstitucional para brindar atención a la emergencia, desplegando recursos y personal especializado en la zona.

Actualmente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junto con la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), están a cargo de la investigación para esclarecer las razones del accidente, según comunicó la SICT.

Adrián Hernández, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, confirmó que seis personas perdieron la vida en este accidente aeronáutico.

✈‼EL MOMENTO EN EL QUE CAE LA AERONAVE EN EL @Edomex‼ #ReporteCiudadano Les comparto otro ángulo del trágico accidente del #jet ejecutivo #XAPRO que venía desde #Acapulco, se desvió de la ruta de aterrizaje y se estrelló en San Pedro Totoltepec, entre #Toluca y… pic.twitter.com/bj92wedjl9 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) December 15, 2025

“Se registró un accidente aeronáutico en San Pedro Totoltepec, en Toluca, el cual es atendido por Personal de Protección Civil del Estado de México en coordinación con instituciones de emergencia”, anunció la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Según al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México la aeronave cayó en la calle Industria Automotriz y boulevard Miguel Alemán, en la colonia de San Pedro Toltepec.