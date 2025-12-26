Absuelto ‘El Mochaorejas’ un sujeto calificado como sanguinario criminal en México

Una jueza federal absolvió esta semana del delito de secuestro a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, uno de los criminales más notorios de la historia reciente de México, famoso en los años 90 por amputar orejas o dedos a sus víctimas como método de presión durante secuestros.

De acuerdo con el diario Milenio, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó que, en ese proceso específico, Arizmendi López no era penalmente responsable del delito de secuestro, lo que en principio implicaría su liberación en esa causa. Sin embargo, la medida no puede hacerse efectiva porque todavía tiene que cumplir las penas impuestas por el resto de sus crímenes.

En el mismo fallo, la magistrada lo encontró responsable únicamente del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el cual le impuso una pena de ocho años de prisión y una multa superior a los 13.000 pesos (unos 734 dólares).

Esa condena, no obstante, ya se da por cumplida porque ‘El Mochaorejas’ ha estado en prisión durante 27 años, puesto que fue detenido el 17 de agosto de 1998. Desde entonces ha permanecido recluido en una prisión ubicada en el estado de México.

Una jueza federal absolvió a Daniel Arizmendi, “El #Mochaorejas“, del delito de secuestro y declaró compurgada su pena por delincuencia organizada. Pese a la orden de inmediata libertad por este proceso, el criminal permanecerá en prisión debido a otras condenas vigentes. pic.twitter.com/sAkXcP7R1K — Eduardo S. (@esvlmx) December 24, 2025

Historial delictivo

El criminal nació en 1958 y comenzó a robar autos en su adolescencia. Según algunas versiones periodísticas, después de casarse trabajó en la Secretaría de Marina y un cuerpo policial, pero decidió retornar a la vida delictiva hasta que, ya en los años 90, comenzó a secuestrar a empresarios o a sus familiares e incluso a personas vinculadas al medio artístico.

La banda que comandaba Arizmendi López, y en la que participaban su esposa, cuñados e hijos, fue acusada de secuestrar a cerca de 200 víctimas, de acuerdo a algunas informaciones de la época, aunque no están confirmadas de manera oficial.

A la mayoría de las víctimas les amputaban una oreja o un dedo, que luego se enviaban como prueba de que mantenían secuestrado a un familiar. El miembro mutilado servía además como amenaza explícita de que la violencia escalaría si no se pagaba el rescate exigido.

Así fue su caída

Los notorios crímenes de ‘El Mochaorejas’ generaron escándalos mediáticos, lo que se tradujo en una presión contra las autoridades policiales. Al mismo tiempo, Arizmendi López comenzó a desconfiar de algunos de sus cómplices y los mandó a matar, lo que debilitó a la banda.

La Policía estaba al acecho. El primer golpe lo dio en 1997, cuando detuvo a su esposa y a sus dos hijos. Un año después, lograron localizarlo y lo capturaron afuera de su casa. También se le incautó una suma millonaria en efectivo y fue el fin de su vida criminal.

‘El Mochaorejas’ jamás mostró arrepentimiento, ya que sostenía que los culpables de la muerte de algunas de sus víctimas eran los familiares que no habían pagado el rescate. Luego fue condenado a 393 años de prisión, pero los procesos judiciales en su contra han sido apelados de manera constante por sus abogados.

La reciente absolución ha reavivado la polémica pública, pero no implica, por ahora, la libertad del conocido secuestrador.