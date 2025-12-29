Agente policial desaparece y descubren su cuerpo enterrado en su propia casa

El cadáver de Jazmín García de Jesús, miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, fue hallado enterrado en el patio de su casa, una semana después de que se reportara su desaparición.

García fue vista por última vez el pasado 15 de diciembre, sin embargo, su pareja, identificado como José “N” y quien también es policía, reportó la desaparición ocho días después, el 23. Según su testimonio, el último lugar donde la vio había sido en la colonia Minas Los Coyotes de la alcaldía Álvaro Obregón, recoge El Heraldo.

No obstante, las labores de investigación de la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (FIPEDE) y un seguimiento con cámaras de seguridad determinaron que García, después de salir de su centro de trabajo, se dirigió a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, donde vivía con su pareja.

Las autoridades no encontraron ningún registro de su salida de la vivienda, por lo que emitieron una orden de cateo para el registro de la casa. Durante las labores de búsqueda, en las que participó José “N”, hallaron restos de una persona enterrada en el patio del domicilio.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a JAZMIN GARCIA DE JESUS, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #todosenlabúsqueda pic.twitter.com/Md7QWleAC1 — COBUPEM (@COBUPEM) December 28, 2025

Más adelante, los investigadores determinaron que el cadáver correspondía con la identidad de García. En esas pesquisas también decomisaron dos teléfonos celulares y una mochila, que fueron resguardados para su análisis.

Cuatro días después de reportada la desaparición, José “N” fue aprehendido y acusado como “probable responsable” del asesinato, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las autoridades indicaron que el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue presentado ante la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.