Agentes del ICE entran a restaurante mexicano, almuerzan y arrestan a los trabajadores

Horas después de comer en el local, los oficiales siguieron los vehículos de los empleados.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) protagonizaron un polémico operativo en un restaurante mexicano del estado de Minesota, donde primero almorzaron como clientes y horas más tarde regresaron para detener a varios trabajadores. El incidente ocurrió el pasado jueves en el restaurante El Tapatio, en la ciudad de Willmar.

Según medios locales, cuatro agentes se sentaron a comer poco antes de las 15:00, lo que generó inquietud entre el personal. Ya por la noche, tras el cierre del local, testigos relataron que los agentes siguieron los vehículos de los empleados y realizaron arrestos, en medio de gritos y silbidos de transeúntes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo tenía como objetivo a un inmigrante indocumentado de origen mexicano identificado previamente por el ICE. Las autoridades afirmaron que, al detener el vehículo del sospechoso, también arrestaron a otros dos inmigrantes sin estatus legal, uno de ellos con una orden final de deportación. Sin embargo, el DHS evitó responder por qué el restaurante fue utilizado como punto de vigilancia.

Mientras tanto, dueños de negocios en Minesota denuncian que locales de migrantes se han convertido en blancos frecuentes de este tipo de operativos. En Saint Paul, la propietaria de un histórico mercado y restaurante mexicano aseguró que agentes federales han rondado su establecimiento durante días en vehículos sin identificación, provocando temor entre empleados y clientes, lo que la ha llevado a reducir el horario de atención.

