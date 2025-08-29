SUBSCRIBE FOR 1$/WEEK
Asesinan a una ‘influencer’ mexicana y a toda su familia: ¿qué se sabe?

La mujer, de 32 años, compartía vídeos sobre viajes, cirugía estétitca, frases polémicas y narcocorridos.

Por Redaccion Central
La ‘influencer’ mexicana Esmeralda Ferrer Garibay ha sido asesinada junto a su marido, Roberto Carlos Gil Licea, y sus dos hijos, Gael Santiago y Regina en Guadalajara (Jalisco, México), informaron este jueves medios locales.

Los cuatro cuerpos sin vida fueron hallados el pasado viernes en el interior de una camioneta. Según los investigadores, la familia fue ejecutada en un taller mecánico —donde hallaron indicios balísticos y de sangre— antes de que sus cadáveres fueran abandonados.

La Fiscalía estatal está investigando el caso con una línea principal enfocada en las actividades de Gil Licea, relacionadas con la compraventa de vehículos y la producción de jitomate en el vecino estado de Michoacán, de donde era originario el matrimonio.

Garibay, de 32 años, era creadora de contenido y se presentaba bajo el nombre Esmeralda FG en la red social TikTok, donde compartía vídeos sobre viajes, cirugías estéticas, frases polémicas y narcocorridos con sus casi 18.000 seguidores.

