Atacados con explosivos policías de Zacatecas, estiman que se debe a represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Miembros de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas resultaron atacados con explosivos cuando brindaban atención a un reporte en el municipio de Luis Moya durante la tarde de este viernes 19 de diciembre.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad ha informado que el estallido causa daños en una unidad que se movilizaba en los alrededores del panteón municipal.

Los agentes llegaron al sitio para brindar atención a un reporte que, de acuerdo con los medios locales, correspondía a la supuesta presencia de un cuerpo sin vida.

Al llegar al punto, un artefacto explosivo detonó y causa afectaciones materiales en la unidad oficial. En tanto, ningún agente de seguridad fue herido.

El material causa la movilización de dos unidades estatales por un camino de terracería, en el que se pudo escuchar a dos hombres a la espera de su arribo en un lugar específico de la zona para accionar el artefacto.

Al acercarse las unidades a un lugar cercano a varios árboles, los dos sujetos prevén que se detengan. Uno de estos le pregunta al segundo si “ya”, lo que probablemente sería la señal para la detonación del explosivo.

Cuando los vehículos comienzan a detener la marcha, se pudo ver la detonación de un explosivo, por lo que el hombre que graba emprende la huida.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que de manera preliminar cuentan con indicios para creer que esta agresión podría tratarse de una represalia tras el enfrentamiento registrado en el municipio de Villa García, en el que siete civiles armados fueron abatidos.

Ese ataque se registró el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 14:00 horas en la comunidad de Los Campos, en los límites con Ojuelos, Jalisco.

Ese día, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) realizaban un operativo de vigilancia en la zona cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados.

Durante el intercambio de balas, un agente de la FRIZ resultó herido, por lo que fue trasladado a bordo de un helicóptero Bell 407 de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para ser atendido de manera inmediata.