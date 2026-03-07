Autoridades mexicanas ubican y destruyen laboratorio clandestino en Guerrero con 300 kilos de metanfetamina

Durante un operativo reciente ejecutado en el estado de Guerrero, las autoridades federales han desmantelado un laboratorio clandestino empleado para la producción de metanfetamina. El despliegue, en coordinación entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, ha permitido el aseguramiento de aproximadamente 300 kilogramos de metanfetamina, así como una considerable cantidad de insumos químicos que se utilizan para la elaboración de las drogas sintéticas.

En momentos de las acciones en la zona rural del municipio de Petatlán, agentes de las fuerzas federales ubicaron el inmueble donde se elaboran las sustancias ilícitas. En el punto se decomisaron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. Además, los agentes han confiscado más de 2 mil dosis de droga preparados para su distribución.

Las autoridades agregaron en un reporte que el aseguramiento de dichos insumos y la droga terminada viene a ser un golpe directo a la estructura operativa de los grupos delictivos que se dedican al tráfico de estupefacientes en la región. Esta intervención forma parte de una estrategia federal coordinada para debilitar la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas, así como a evitar que estos productos lleguen a los mercados nacionales e internacionales.

El Gabinete de Seguridad subraya la colaboración entre diversas instancias federales para la ejecución de este tipo de operativos. Las acciones conjuntas estan apuntadas a reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas y limitar el acceso de los grupos delictivos a los recursos necesarios para la fabricación de metanfetamina.

El despliegue de fuerzas en Guerrero se suma a los esfuerzos continuos por parte del gobierno federal para combatir la producción y el tráfico de drogas sintéticas. La intervención en Petatlán permitió retirar del mercado una cantidad significativa de droga y precursores, elementos que, de haber sido procesados y distribuidos, habrían representado un riesgo para la salud pública y la seguridad en distintas regiones del país.

Las autoridades federales reiteraron su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y subrayaron la importancia de la cooperación interinstitucional para lograr resultados efectivos en la contención de la producción de drogas sintéticas.