Avión militar de EE.UU. fue captado llegar a México

Un avión Lockheed Martin C-130J Super Hercules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó al mediodía del sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México.

“Respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”, informó el Gabinete de Seguridad de México en X. “Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, agregaron.

Según los reportes, la aeronave partió a las 11:50 del 17 de enero de la base aérea de Abilene en Texas, para llegar al Aeropuerto de Toluca a las 14:46 de ese mismo día.

El aterrizaje habría sido autorizado por el Senado mexicano en diciembre pasado para el traslado de 60 efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, quienes se trasladarían con equipo táctico y armamento orgánico, pero sin municiones, a bordo de un avión militar como el que arribó a Toluca, con destino a Camp Shelby, Misisipi.