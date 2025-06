Canciller revela el número de mexicanos detenidos en disturbios en Los Ángeles

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la represión contra los inmigrantes.

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, reveló este lunes que hasta el momento hay 42 mexicanos (37 hombres y cinco mujeres) detenidos en las redadas y los disturbios registrados en Los Ángeles desde el viernes pasado.

“Se cuenta ya con una base de datos totalmente actualizada donde tenemos toda la información de cada uno de ellos, con los nombres de sus familiares que ya han sido contactados por nuestro personal consular. Estamos en el análisis individual caso por caso para ver los pasos subsecuentes”, explicó el secretario de Relaciones Exteriores durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También precisó que, de los 42 mexicanos detenidos, cuatro ya fueron deportados al país el domingo: dos porque tenían orden judicial y otros dos que decidieron volver de manera voluntaria.

En su mayoría, agregó, los mexicanos detenidos fueron detenidos cuando estaban trabajando en una fábrica textil porque ya llevan años viviendo en EE.UU. de manera honesta. “Las cifras son contundentes: casi el 95 % de los 4.9 millones de connacionales que no tienen en este momento documentos llevan más de cinco años trabajando allá, de manera que no cabe la menor duda, la inmensa mayoría es gente trabajadora, este punto no puede subestimarse”, explicó.

De la Fuente agradeció el apoyo que recibió por parte de los embajadores de EE.UU. en México, Ronald D. Johnson; y de México en EE.UU., Esteban Moctezuma, ya que realizaron gestiones para que agentes consulares mexicanos accedieran a los centros de detención.

“No era fácil por los disturbios, sin embargo el personal de nuestros consulados tuvo acceso, pudo ver a los connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y darles el apoyo que requieren en estos momentos que no dejan de ser de una enorme tensión”, dijo al convocar a la comunidad mexicana a sostener la calma y protestar de manera pacífica.

Derechos

Lo que sigue, agregó, es seguir brindando atención a las y a los mexicanos que viven en EE.UU. a través del número 520-623-7874, en el que se pueden contacar al centro de información y asistencia que el Gobierno puso a su disposición para que conozcan sus derechos y se protejan ante eventuales abusos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, manifestó su inconformidad con practicas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los connacionales que viven en EE.UU.

“Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procesos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al estado de derecho”, agregó.