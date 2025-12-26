Captan en VIDEO el derribo de un supuesto dron de los cárteles en la frontera entre México y EE.UU.

En la frontera con México captaron a un agente de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. derribando a tiros un dron, presuntamente operado por un cártel.
Los medios mexicanos que reportan el hecho señalan que este incidente pone en evidencia el uso cada vez más frecuente de drones por parte del narcotráfico para contrabando y vigilancia.
Un dron sospechoso de un cártel fue derribado cerca del muro fronterizo después de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara contra él. pic.twitter.com/8Xj87ooOgk
