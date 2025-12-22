Captan en video un convoy navideño del Cártel de la Sierra repartiendo dulces en Guerrero

Un video que se puede ver en las redes sociales captura imágenes de presuntos miembros del Cártel de la Sierra (CDLS), a su conocidos como Los Tlacos, recorriendo las comunidades de la región serrana de Guerrero en un convoy armado con motivo de las festividades navideñas, repartiendo dulces y presentes a niños y pobladores.

En las imágenes, que se compartieron a través de la plataforma X, se puede ver una caravana de vehículos con figuras navideñas y varios hombres armados que lanzan dulces a las familias. Incluso, uno de los tipos parece vestido como Santa Claus, causando reacciones encontradas entre los internautas y habitantes de la zona.

Según versiones que acompañan al video, el 25 de diciembre (Navidad) también se prevé la entrega de regalos para la población de dicha localidad, donde el grupo criminal mantiene presencia y control social.

Los Tlacos nacen como un grupo de autodefensa en General Heliodoro Castillo, Guerrero, antes de haber evolucionado como una organización con estructura criminal vinculada a extorsión, robo y violencia armada en la región.

La agrupación opera junto a organizaciones comunitarias en municipios serranos, aunque también ha sido señalada por amenazas contra periodistas y autoridades locales.

No todo es violencia y guerra: Elementos del Cartel de la Sierra (CDLS) o también conocidos como “Los Tlacos” entregan dulces para los niños de su pueblo en un lugar en el estado de #Guerrero donde es originario este cartel mencionado. En el vídeo se pueden observar a… pic.twitter.com/LhexkpThbT — Vivo En Marte (@VivoenMarte2) December 22, 2025

En 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero logró vincular a proceso a un presunto líder de plaza de Los Tlacos, señalado de dirigir actividades delictivas en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

A pesar que el video compartido en las redes muestra una escena aparentemente de fiesta, expertos y usuarios en redes recuerdan que este tipo de actos de “altruismo” por parte de grupos delictivos se dirige a una estrategia de base social y legitimación local, práctica recurrente en otras regiones controladas por cárteles, tanto en México como en los Estados Unidos.