Capturado en México uno de los “10 más buscados” por el FBI

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) , ha confirmado que ejecutó la captura en México de Alejandro Rosales Castillo, quien desde el año 2017 se mantuvo como “uno de los 10 fugitivos más buscados” por las autoridades estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, detlla a través de un comunicado que Castillo había sido visto haciendo el cruce de la frontera de Nogales, Arizona, a México, el 16 de agosto de 2016 y tras casi una década de investigaciones, fue ubicado y detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero pasado.

En la misma publicación, Patel había afirmado que la captura había sido confirmada por el agente especial del FBI a cargo del caso, James C. Barnacle Jr., y Estella D. Patterson, jefa de policía de Charlotte-Mecklenburg.

Subraya que la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Agregaduría de Seguridad del FBI en México, la Agencia de Investigación Criminal-INTERPOL y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual manera, señaló que Castillo sigue detenido en la Ciudad de México, en espera de su extradición a Carolina del Norte.

“#ÚLTIMAHORA El FBI captura en México a Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez fugitivos más buscados. El agente especial a cargo, James C. Barnacle Jr., y la jefa de policía de CMPD, Estella D. Patterson, anuncian la captura de Alejandro “Alex” Rosales Castillo, uno de los diez fugitivos más buscados.

“Castillo fue capturado en Pachuca, Hidalgo, México, el 16 de enero de 2026. Castillo está acusado del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una joven de 23 años, en 2016″, escribió en su cuenta de X.

¿Sobre qué se le acusa a Alejandro Rosales?

Se reportan informes del FBI, que Castillo tiene acusaciones del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016.

En noviembre de 2016, se había emitido una orden de arresto estatal y, en febrero de 2017, una orden federal por fuga ilegal. El director del FBI, Kash Patel, destacó el apoyo de las autoridades y la perseverancia de los agentes para que la familia de la víctima pueda recibir justicia.

Lo que dijo el Embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se pronunció y celebró sobre la captura de Alejandro Rosales Castillo, calificándolo como un ejemplo de que la cooperación y esfuerzo conjunto entre ambos gobiernos, “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la mandataria, Claudia Sheinbaum”, produce “resultados tangibles”.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación producen resultados tangibles. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y del Presidenta @ClaudiaShein , mantenemos nuestro compromiso con la acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”, escribió en su cuenta de X, mostrando la publicación del FBI.