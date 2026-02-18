Diputado mexicano solicita licencia para participar en un ‘reality show’

El diputado mexicano Sergio Mayer provocó una polémica al abandonar de manera sorpresiva e indefinida su trabajo en el Congreso para sumarse a un ‘reality show’ de la cadena estadounidense Telemundo.

“Acompáñenme en esta aventura. ¿Me extrañaron?”, señala el video que el legislador publicó al anunciar su ingreso al programa ‘La casa de los famosos’, el cual suele atraer altos niveles de audiencia porque obliga a convivir a un grupo de personajes mediáticos que compiten por un premio económico.

El martes por la noche, Mayer apareció sin previo aviso en una emisión de la sexta temporada de un programa en el que ya había participado hace algunos años, pero en su versión mexicana.

Su presencia causó un revuelo porque todavía horas antes se desconocía que dejaría el cargo que comenzó a ocupar en 2024 al amparo del partido oficialista Movimiento Renovación Nacional (Morena), y que debía cumplir hasta 2027.

“Solicito con el debido respeto licencia al ejercicio de mi cargo como diputado (…) por tiempo indefinido a partir del 17 de febrero del presente año”, señaló el escrito que presentó el legislador y que fue aprobado en un proceso exprés por la Cámara de Diputados.

Rechazan que participe en un ‘reality show’

“El diputado plurinominal Sergio Mayer pidió licencia por tiempo indefinido para ingresar a la ‘Casa de los Famosos’. Así el compromiso del legislador con sus votantes”, cuestionó el abogado y excandidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, César Gutiérrez Priego.

“Cuando Mario Delgado (expresidente de Morena) postuló a Sergio Mayer como diputado, la gente lo rechazó y no escucharon. Incluso pidieron ‘no prejuzgar, darle oportunidad y aceptar perfiles distintos en la política’. Hoy tiene licencia indefinida del Congreso para ir a un ‘reality show'”, lamentó un usuario de X.

“Ser artista es válido. Ser diputado es una responsabilidad pública. Un diputado representa a miles, no a una audiencia. Es preocupante cuando parece tomarse más en serio el espectáculo que el mandato ciudadano. El cargo exige prioridad y compromiso. Lo demás es secundario”, explicó otra.

Un medio del estado de Oaxaca denunció que, mientras México discute reformas clave, el diputado prefirió pedir licencia a pesar de que cobra 150.000 pesos mensuales (8.800 dólares) del erario público. “Su compromiso: ‘hacer un infierno’ en la tele, no leyes”, señaló.