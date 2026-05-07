“Cuídenlo”: una madre lanza un desgarrador mensaje a los secuestradores de su hijo en México

Este martes, siete meses después que se perdiera el rastro del joven mexicano de 21 años Carlos Emilio Galván en Mazatlán, Sinaloa, apareció una desgarradora publicación en redes sociales en la que la madre pide clemencia a los implicados en la desaparición.

“Les hablo como madre. Carlos Emilio es mi hijo. Es vida. Es todo lo que amo en este mundo. Es un ser humano que siente, que respira, que necesita, que tiene una familia que lo espera todos los días… sin falta. Hoy se cumplen siete meses desde que no sabemos de él. Siete meses de despertar con el mismo vacío. Siete meses de preguntarme si está bien, si tiene frío, si tiene hambre, si alguien le habla, si alguien lo mira como lo que es… un ser humano. Siete meses de sostener un dolor que no descansa, que no se apaga, que no da tregua. Esto no se aprende. Esto se sobrevive. Y aun así, lo que me mueve no es el odio. Es amor puro. Un amor que no se rompe, que no se acaba, que sigue aquí… incluso en medio de todo esto. No busco venganza. No hablo desde el castigo. Solo quiero a mi hijo con vida. Les pido algo más, desde lo más profundo de mi corazón: cuídenlo… trátenlo bien”, pidió Brenda Valenzuela Gil.

“Ustedes pueden decidir que esta historia no termine en ausencia. Pueden decidir que unos padres, una hermana, una familia, deje de vivir en esta incertidumbre. Pueden decidir que un hijo regrese a casa. No desde el miedo. No desde la presión. Desde lo humano. Desde lo que aún puede salvarse. Porque permitir que Carlos Emilio regrese no solo cambia su destino”, continúa el texto.

“En algún lugar dentro de ustedes, algo aún siente”, agregó la mujer, concluyendo sus palabras con un ruego a los presuntos secuestradores para que dejen a su hijo volver a casa: “Permitan que, en medio de tanta oscuridad, algo de luz exista”.

Desaparición con falta de claridad

Carlos Emilio fue visto por última vez en un centro nocturno de Mazatlán, dentro del bar Terraza Valentinos. Este era propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, un exfuncionario del gobierno del estado que ejercía como secretario de Economía, antes de renunciar a su cargo semanas después de la desaparición, recoge El Sol de Mazatlán.

Según las autoridades, el único hallazgo clave es que el joven salió voluntariamente del lugar por una puerta lateral acompañado por dos personas. Aunque se observa que entraron una camioneta que se dirigió hacia la zona de Lomas de Mazatlán, la mala calidad del video impide saber si actuaba bajo coacción.

Larga e intensa lucha por la justicia

Brenda Valenzuela se ha pronunciado públicamente en reiteradas ocasiones pidiendo a Yeraldine Bonilla, la gobernadora interina de Sinaloa, aclaraciones sobre la desaparición.

En su mensaje, le recordó que el estado está “marcado por miles de personas desaparecidas, por fosas que siguen apareciendo y por una crisis que ya desbordó cualquier discurso. Un estado donde las madres buscan con sus propias manos. Donde la tierra responde más que las instituciones. Donde el silencio institucional pesa más que la verdad”.

La búsqueda de Carlos Emilio Galván movilizó a su familia a liderar una marcha el 25 de octubre junto a otros familiares de personas desaparecidas. Mazatlán es uno de los municipios más afectados por las desapariciones a raíz del conflicto entre grupos criminales que se desató en Sinaloa en septiembre de 2024.

Además, llevaron su exigencia de justicia a nivel internacional en Washington y, más recientemente, a la Ciudad de México, donde la madre del joven intentó sin éxito hablar con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional.