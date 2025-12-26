BOLETIN DE NOTICIAS
EE.UU. revela el alarmante número de migrantes que cayeron intentando escalar el muro fronterizo en el 2025
México

EE.UU. revela el alarmante número de migrantes que cayeron intentando escalar el muro fronterizo en el 2025

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial de una caída del muro fronterizo EEUU – México.

La Embajada de Estados Unidos en México ha informado este jueves que más de 400 personas resultaron seriamente heridas en el 2025 al intentar escalar el muro fronterizo entre ambos países.

Asimismo, la Embajada reiteró su llamado a no arriesgarse a cruzar de manera irregular, enfatizando que “la frontera está cerrada para todos”.

