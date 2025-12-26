EE.UU. revela el alarmante número de migrantes que cayeron intentando escalar el muro fronterizo en el 2025

La Embajada de Estados Unidos en México ha informado este jueves que más de 400 personas resultaron seriamente heridas en el 2025 al intentar escalar el muro fronterizo entre ambos países.
Asimismo, la Embajada reiteró su llamado a no arriesgarse a cruzar de manera irregular, enfatizando que “la frontera está cerrada para todos”.
Más de 400 personas cayeron intentando escalar el muro fronterizo en 2025. #NiLoIntentes pic.twitter.com/9ZdJ0Yr1gQ
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 25, 2025