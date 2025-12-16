EEUU y México acordaron reforzar intercambio sobre información del tráfico de armas y combate al huachicol

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha confirmado que se llevo a cabo la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos en donde se enfatizo el tráfico de armas y la materia de seguridad.

El encuentro se desarrolló el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley que había sido acordado por ambas naciones, participó el encargado de despacho de la SRE, Roberto Velasco, y el embajador de EEUU, Ronald Johnson, entre otros funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Durante la reunión se hicieron revisiones sobre los avances desde el último encuentro celebrado en McAllen, Texas, en el que se enfatizó en el tráfico de armas.

Además, se llevaron análisis a los desafíos que surgen en materio de la seguridad global, en especifico del uso de drones por organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, las dos naciones han determinado profundizar y agilizar el intercambio de información sobre el tráfico de armas, así como dar continuidad a las acciones de incautaciones de armamento y municiones.

Se acordaron extradiciones y huachicol están contemplados en la cooperación

Entre los acuerdos a su vez se estableció dar seguimiento a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, esto para maximizar el impacto de las acciones coordinadas para la próxima reunión, la cual está prevista para enero de 2026.