El ‘Doctor Chapatín’ de Roberto Gómez Bolaños señalado de “pedófilo” en redes por polémico sketch

Se ha notado un antiguo sketch del programa de Roberto Gómez Bolaños que nuevamente circula masivamente en redes sociales, el que ha provocado críticas y reacciones divididas entre los usuarios.

El personaje central del metraje es el Doctor Chapatín, quien es uno de los más emblemáticos de dicha comedia mexicana, a quien ahora ciertos usuarios califican como “pedófilo” por un diálogo al que califican de inapropiado.

“Prefiero dos de 14”, dice en el diálogo

El video enseña una supuesta entrevista hecha por María Antonieta de las Nieves (“Chilindrina”), Ramón Valdés (“Don Ramón”) y Rubén Aguirre (“El señor Jirafales”) al Doctor Chapatín, interpretado por Gómez Bolaños.

La polémica sale cuando la Chilindrina esta leeyendo una carta en la que se pregunta al personaje si sería capaz de casarse con una mujer de 28 años, a lo que él responde: “prefiero dos de 14”. Poco después, el sketch agrega una mención a una niña de 12 años, lo que causa incomodidad y cuestionamientos sobre el contenido del humor presentado.

Las reacciones entre usuarios de las redes: entre el contexto y la condena

Las respuestas no se han hecho esperar. Muchos seguidores han defendido que el video fue sacado de contexto y que el humor de la época no contenia intenciones maliciosas.

Para otros, el chiste es de mal gusto y esta entre lo inadmisible por su connotación. El tema ha abierto un debate sobre los límites del humor, la vigencia de los contenidos clásicos y cómo estos son percibidos bajo los estándares actuales de sensibilidad social.

El video…

Dr Chapatin era uma homenagem ao Epstein? pic.twitter.com/jKGPGgYT1y — E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? (@AQUELECARA) February 17, 2026

Lo que se encuentra entre comentarios

Muchos argumentan que las bromas reflejaban una época diferente y que los chistes no contenian ninguna intención de ofender o normalizar conductas indebidas.

Los críticos señalan que, independientemente de su contexto, hay líneas que no deben de cruzarse y que el sketch es uno de los momentos menos afortunados del legado de Gómez Bolaños.

El legado de Roberto Gómez Bolaños y su impacto económico

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, es uno de los creadores más influyentes de la televisión en toda latinoamerica. Sus programas, como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, a diario alcanzan una audiencia global. Según estimaciones publicadas por Forbes, las retransmisiones de El Chavo del Ocho han dejaro a Televisa cerca de 1.700 millones de dólares, con una audiencia internacional que supera los 350 millones de televidentes.

El programa, que sale a luz en 1971, representó para la empresa ingresos de más de un millón de dólares por cada media hora que fue transmitida. La fortuna personal de Gómez Bolaños se calcula entre 15 y 50 millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales sobre su herencia.

Actualmente, Grupo Chespirito mantiene en el mercado alrededor de 400 productos en relación a sus personajes, desde ropa y juguetes hasta series animadas y aplicaciones.