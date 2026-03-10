El Gobierno de Sheinbaum reporta disminución del 44% en homicidios dolosos en México: Hay 48.8 asesinatos diarios

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha revelado este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha reportado una disminución del 44% en el delito de homicidio doloso a nivel nacional en el país.

En momentos de la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, dirigida por Sheinbaum, Figueroa dijo que el promedio diario de homicidio doloso mensual, de septiembre de 2024, al comienzo de la administración de la actaul presidenta, a febrero de 2026, los homicidios dolosos bajan de 86.9 diarios en promedio a 48.8.

“Destaca una disminución del 44% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024, como se ve claramente en la gráfica. En los últimos 17 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país, y en febrero de 2026 cerró en 48.8, siendo febrero de 2026 el mes más bajo de este periodo analizado”, señaló Figueroa.

La disminución es equivalente a 38 homicidios menos por día respecto a septiembre de 2024.

En una gráfica mostrada, se detalla que la disminución a lo largo de los meses en los que ha estado Sheinbaum en la presidencia, comenzando en septiembre de 2024 con 86.9 homicidios diarios promedio a nivel nacional; en diciembre de 2024 pasó a 73.3 homicidios diarios promedio; en mayo de 2025 64.6 homicidios diarios promedio; en octubre de 2025 pasó a 54.5 homicidios diarios en promedio y el pasado mes de febrero cerró con 48.8.

En febrero de cada año, desde 2015, a su vez se mostró una reducción de homicidios a nivel nacional. En una gráfica se mostraron todos los meses de febrero de los últimos 10 años. En febrero de 2015 había 49.6, aumentando gradualmente hasta alcanzar un pico en febrero de 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevaba apenas un par de meses en el poder, con 100.9 homicidios en ese mes, y de ahí fue reduciendo, hasta bajar a 48.8 homicidios diarios promedio el pasado mes de febrero.