Exalcaldesa mexicana descubierta culpable de homicidio tras ordenar asesinato a integrantes del crimen organizado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado que María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, resultó declarada culpable de homicidio calificado por ordenar el asesinato del síndico municipal el 25 de enero de 2023.

La sentencia había sido dictada en Toluca y se obtuvo después de la presentación de pruebas que acreditaron la responsabilidad penal de la ex funcionaria, en el marco de la Operación “Enjambre”.

Según a la FGJEM, la investigación indica que Martínez Robles había intruido de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán para ejecutar el homicidio de Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Mayor finformación sobre la ex alcaldesa

En un comunicado que fue emitido por la propia fiscalía, el objetivo de la exfuncionaria era mantener el control sobre las decisiones administrativas en este municipio.

Las víctimas, en el ejercicio de las funciones públicas, fueron enviadas por órdenes de su superior jerárquica a una zona de alto peligro dominada por organizaciones delictivas, de la cual no volvieron con vida.

La captura de Martínez Robles es el resultado de acciones operativas y de investigación coordinadas entre la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Dicha colaboración ha sido clave para desarticular redes criminales y llevar ante la justicia a funcionarios que estan envueltos en delitos graves.

La audiencia de individualización de sanciones para Martínez Robles fue programada para el martes 16 de diciembre después de la determinación judicial de su responsabilidad penal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado que la sentencia se logra gracias a la solidez de los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.

En el balance de la Operación “Enjambre”, la Fiscalía detalla que, hasta la fecha, se han obtenido sentencias condenatorias contra 10 de los 16 objetivos detenidos, resultado de la colaboración entre instancias federales y estatales en el combate a la delincuencia organizada.

De acuerdo a investigación así surgieron las diferencias que la llevan a esta decisión

Tras la investigación se cree que lo que habría provocado el descontento entre Lara de la Cruz y Martínez Robles fue que los dos formaban parte del partido político Movimiento Ciudadano pero una vez que María Elena llega a su cargo, se fue para Morena.

Esto habría causado la molestia del síndico, a quien se le atribuyeron supuestamente los hechos ocurridos el 4 de enero del 2022, cuando fue el primer enfrentamiento entre los dos funcionarios.

Esto aconteció a cuatro días después de que María Elena Martínez Robles había logrado llegar a su cargo. Ese día, se registra una agresión en su contra por parte de los manifestantes.

Los protestantes, que exigían la destitución de la funcionaria, la golpearon antes de que ingresara al edificio de gobierno y resultó herida, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital.

A pesar de que se señaló al síndico como responsable de los hechos, tanto él como miembros del partido político negaron tales acusaciones.

Ante ese contexto, los reportes locales consideran que podría haber sido la razón para que la alcaldesa le ordenara ir a una zona controlada por los grupos criminales, al cual se dirigió junto a su chofer y de la cual no volvieron nunca.

Sus cuerpos fueron encontrados el 23 días después dentro del vehículo en el que acudieron, sobre la carretera Temascaltepec-Luvianos.