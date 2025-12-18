Fue detenido reconocido cantante de corridos por ayudar a su suegra a escapar de arresto por robo en Mexicali

Un cantante de corridos tumbados y su suegra han sido detenidos en Mexicali después de ocurrir un incidente en una tienda departamental, donde la mujer fue acusada de robo y el artista de agredir a una agente de la policía municipal durante el intento de ponerla en libertad.

El caso ha generado atención por la participación de una figura pública y las consecuencias legales inmediatas para ambos. Sin embargo, ambos fueron puestos a disposición de las autoridade para que se determine cuál será su situación jurídica tras el presunto delito.

La situación sucede cuando Edith “N”, de 54 años y suegra de Said Norzagaray, intenta sustraer una bolsa sin hacer el pago a la sucursal de una cadena de auto servicio ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado.

Entonces los guardias de seguridad detectan la acción al notar que la mujer escondía el artículo entre sus ropas al pasar por los arcos de la entrada por lo que procedieron a hacer su detención.

Tras la intervención de los empleados de seguridad, los agentes de la Policía Municipal de Mexicali dieron acción para detenerla en el lugar.

Ante la aprehensión de su suegra, Norzagaray, de 25 años y mejor conocido por el tema “Testarossa”, intervino de manera violenta. Durante el altercado, el cantante agrede a una agente de la policía municipal, lo que provoca una acusación adicional ante resistencia del arresto. La conducta del artista motivó que los agentes también procedieran a su detención.

Ambos, tanto el intérprete como su suegra, terminan reducidos por los elementos de la policía y trasladados en una patrulla ante las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal. El procedimiento se hizo en el mismo centro comercial, sin que se reportaran mayores incidentes durante el traslado.

Las autoridades reportaron que la mujer enfrenta cargos por el presunto robo del artículo de la tienda, mientras que Norzagaray tendrá que responder por varios delitos, entre los que subraya la agresión a la agente de policía. El caso pone en el centro de la atención pública la seguridad en establecimientos comerciales y la conducta de las figuras reconocidas ante situaciones de conflicto con la ley.

Sobre Said Norzagaray

Este personaje es un artista emergente en la música latina, quien e conocido por su estilo distintivo y las colaboraciones dentro del género regional mexicano. En noviembre de 2024 estrena el sencillo “Cartier” bajo el sello Warner Music y, en enero de 2025, participó junto a Adriel Favela en la canción “Carolina Herrera”, incluida en el álbum “Origen” de Favela.

También ha estadotemas como “Peaky Blinders”, “Beliko Me Muevo” y “Wanda” en plataformas digitales, consolidando su presencia como una figura relevante en la escena musical contemporánea.