Fueron asegurados fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Fueron asegurados en un fraccionamiento residencial de Culiacán varios fusiles, un lanzagranadas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos blindados como resultado de un operativo encabezado por el Grupo Interinstitucional, tras cumplimentarse dos Órdenes Técnicas de Investigación (OTI).

Durante las acciones fueron partícipe los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las autoridades detallaron que el operativo se deriva de un evento de seguridad ocurrido el pasado 10 de enero, cuando se recibe el informe de que diversos domicilios se encontraban siendo vandalizados en el fraccionamiento Gran Canaria.

Vandalismo y abandono de dicho armamento

Tras el informe ciudadano, las fuerzas de seguridad hicieron el despliegue de un operativo en la zona, donde se hizo la detección de un grupo delictivo que abandonó vehículos, armamento y equipo táctico luego de cometer los actos vandálicos.

Posteriormente, en una revisión exhaustiva del fraccionamiento para ubicar a los presuntos responsables, los agentes de seguridad detectaron dos inmuebles con daños visibles en las puertas de acceso.

Al observar en el interior los objetos constitutivos de delito, las autoridades dieron vista a la Fiscalía General de la República, la cual solicitó y coordinó la intervención correspondiente para el aseguramiento formal de estos indicios.

Arsenal asegurado en Inmueble 1: En el primer domicilio, las autoridades aseguraron un importante arsenal de alto poder, entre el que destacan:

– Dos fusiles calibre 5.56 x 45 mm, uno con cargador abastecido con aproximadamente 60 cartuchos y otro con 20 cartuchos.

– Un lanzagranadas calibre 40 mm.

– Siete cargadores calibre 5.56 x 45 mm, con alrededor de 10 cartuchos cada uno, además de 26 cartuchos adicionales del mismo calibre.

– 260 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y una caja con aproximadamente 50 cartuchos calibre 9 mm.

– Dos chalecos tácticos, cinco teléfonos celulares y diversa documentación.

– Un vehículo blindado, marca Volkswagen, línea Tiguan.

Armamento y vehículos en el Inmueble 2: En el segundo inmueble, se asegura:

– Un fusil calibre 5.56 x 45 mm, con cargador abastecido con aproximadamente 20 cartuchos.

– Un fusil calibre 7.62 x 39 mm, con cargador con 20 cartuchos, además de otro cargador con 10 cartuchos del mismo calibre.

– Un vehículo Nissan Frontier y un vehículo blindado Audi Q5.

Investigaciones que están activadas

Las autoridades indicaron que todo lo asegurado queda a disposición de la Fiscalía General de la República, la cual continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del armamento, los vehículos y su posible relación con hechos delictivos registrados en la zona.