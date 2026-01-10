Imágenes interior del edificio tras explosión de gas que deja un saldo de cinco heridos en Coyoacán

En horas de la mañana de ayer viernes 9 de enero ocurrió una fuerte explosión en un edificio de la colonia Paseos de Tasqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

De acuerdo a la información oficial, el incidente fue causado por la acumulación y fuga de gas en el interior de un departamento habitacional de la zona.

El edifico tuvo fuertes daños tras la potente explosión de gas en Coyoacán

A horas después del suceso, se vio en redes sociales, especialmente en X, un video registrado por René Ibarra Soria. Lo compartimos…

Así fue la explosión por acumulación de gas en un departamento de la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán. Equipos de emergencia continúan laborando en la zona.

En las imágenes que se comparten se aprecian los daños ocasionados en el edificio departamental, en el exterior se observan numerosos vidrios esparcidos sobre el pavimento, provenientes de ventanas y puertas afectadas.

Al ingresar al edificio, el video muestra voces de personas solicitando la presencia de doctores para que reciban auxilio a quienes resultaron heridos durante el incidente.

Algunos departamentos tienen graves afectaciones internas, entre estas las paredes colapsadas y muebles desplazados hacia distintas áreas como consecuencia de la explosión.

El impacto causado por el estallido dejo varios objetos que fueran lanzados a diferentes partes del inmueble, evidenciando la magnitud de los daños estructurales al interior de las viviendas.

El saldo de daños estructurales y personas lesionadas ha encendido las alertas en la Unidad Habitacional Paseo de los Naranjos de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, al menos tres de los cinco departamentos sufrieron importantes afectaciones en su estructura. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que la causa probable fue la acumulación de gas, que derivó en la detonación.