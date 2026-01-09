BOLETIN DE NOTICIAS
IMPACTANTE Explosión en un apartamento en Ciudad de México

Por Redaccion Central
Lugar de la esplosión.

Una contundente explosión por acumulación de gas se registró la mañana de este viernes en el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña de Coyoacán, al sur de Ciudad de México.

Según medio locales, el incidente destruyó por lo menos tres apartamentos. De momento, se reportan cinco personas heridas y ninguna víctima mortal. Las imágenes del estallido fueron grabadas por una cámara de seguridad.

