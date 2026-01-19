Lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre Groenlandia que seguro no le gustará a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que su país siempre defenderá la “soberanía de los pueblos”, al opinar sobre la disputa que ha generado su par estadounidense, Donald Trump, al pretender apoderarse ilegalmente de Groenlandia.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, una periodista le consultó a la mandataria: “En temas internacionales, se ha recrudecido el problema de EE.UU. con Groenlandia y con Europa, ¿no sé si hubiera una postura del Gobierno de México sobre este tema?”.

“Pues siempre va a ser la misma, soberanía de los pueblos, soberanía de los pueblos, es nuestra Constitución, y siempre debe ser nuestra posición”, respondió Sheinbaum.

Lo último en las tensiones

En medio de las tensiones con EE.UU., causadas por las declaraciones amenazantes de Trump de apoderarse de la isla, el mandatario estadounidense anunció la imposición de un arancel del 10 % sobre todos los productos para una serie de países europeos que días atrás enviaron contingentes a Groenlandia para realizar maniobras militares.

En vigor a partir del próximo 1 de febrero, las tasas se incrementarían al 25 % el 1 de junio de 2026. Este lunes, Trump declaró que mantendrá esa promesa de imponer los aranceles a los países europeos si no consigue cerrar el acuerdo sobre Groenlandia: “Lo haré, al 100 %”, afirmó.