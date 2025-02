“Me caga la gente asquerosa”: Periodista español agrede a trabajadora mexicana por poner música

El hecho fue registrado en video.

Una mujer mexicana fue agredida e intimidada en su puesto de trabajo, en la ciudad de Mérida (Yucatán), por Joan Serra Montagut, un ciudadano español que le amenazó de muerte porque consideraba que la música del local estaba demasiado alta.

El episodio fue grabado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento y colgadas en redes sociales por la víctima, Ruth Medina, quien también dio detalles de lo sucedido.

“Eran las 6:50 am cuando escuché que alguien entró a la cafetería aún cuando se encontraba cerrada. Yo pensaba que era un cliente, pero era el tipo que se estaba quedando en el Airbnb que está justo al lado de la cafetería y entró exclusivamente para pedirme que bajara el volumen de la música (que no estaba tan alta), [por] lo cual me disculpé”, narró Medina.

⚠️🚨 📍 Joan Serra Mantagut, un hombre de origen catalán, fue captado en video agrediendo verbalmente y amenazando a una trabajadora de una cafetería. pic.twitter.com/kBEoSYfDKR — 8 Columnas (@8columnasmx) February 26, 2025

Sin embargo, la disculpa y el gesto de bajar el volumen de la música no fueron suficientes para Serra Montagut. “Al percatarse [de] que estaba sola en la cafetería, indignado, me reclamó con insultos hacia mi persona denigrándome, diciéndome que eso no era bajarle el volumen y se empezó a exaltar”, continuó la trabajadora.

En la grabación se observa el momento en que el hombre se acerca a la joven, en actitud intimidatoria, y luego empieza a tirar las cosas que están sobre el mostrador y en otras partes del recinto, para insistir en que ella le baje más volumen a la música.

“No me chingues más, ¿ok? ¡Música baja! Y no me manden a nadie aquí al lado, no me hagan nada en la casa porque les juro que les destruyo esta puta mierda y te quedas sin chamba”, amenazó Serra Montagut.

De hecho, mientras el agresor sigue insultándola y tirando cosas de la cafetería, ella le dice que tiene “mucho miedo”. Ante esa confesión, el hombre procede a justificar su forma violenta de reaccionar: “Nunca he actuado así, cuando a mí me faltan el respeto, actúo así (…) Soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo y me caga la gente fresa, la gente racista, la gente asquerosa”.

Lleva “años” trabajando con mujeres ¿Podría violentarlas? *Procede a violentar otra mujer. El señor viene de Barcelona. pic.twitter.com/VMPw5LE2ko — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40Horas 🔻 (@TerrorRestMX) February 26, 2025

“¡Quiero la música baja, quiero respeto!”, se le escucha vociferar. De acuerdo al testimonio de Medina, el hombre no solo amenazó con incendiar la cafetería, sino que dijo que regresaría “con un cuchillo para romper todo” si no dejaban de poner música.

“Prosiguió a amenazarme de que si llamaba a la policía, él conocía a personas que podrían matarme, así que era mejor que me quedara callada y no dijera nada. Afortunadamente entró una clienta porque escuchó los gritos y él se percató de su presencia y me dijo que estaba advertida”, relató la víctima.

Un laureado periodista

El hombre ya ha sido denunciado. Se trata de un periodista español de 38 años, con nacionalidad mexicana, que ha ganado diversos premios por su activismo y trabajo como gestor cultural del Casal Català de la Península de Yucatán, con sede en Mérida.

Según consta en un portal que alude a su trayectoria profesional, Serra Montagut ha trabajado para la oficina de la UNESCO y como consultor de programas de Naciones Unidas en Chiapas. También ha sido galardonado en España con el premio Nacional de la Juventud 2014.

De acuerdo a esa misma biografía, el protagonista del episodio violento “está profundamente comprometido con la diseminación de la escritura colectiva como herramienta de transformación social”.

Para la trabajadora mexicana, sin embargo, su agresor “es un hombre totalmente peligroso e inestable que trabaja con mujeres y niños”. De hecho, también adjuntó un video, grabado después de la agresión, en el que Serra Montagut es abordado por los responsables de la cafetería y agentes de la policía.

Los hombres le advierten al periodista las consecuencias penales que pueden recaer en su contra por amenazar a mujeres, en un país donde hay altas tasas de feminicidio, a lo que él responde: “No me hables de respeto de las mujeres a mí, porque llevo años trabajando con mujeres. Conmigo no, conmigo no”.

No obstante, luego se disculpa con los agentes. Una mujer, que hacía el registro audiovisual del momento, le recrimina: “Ahorita te vas a disculpar con ella [con Ruth Medina]”, una petición que es respondida con otra agresión del periodista, que intenta arrebatarle el móvil al grito de “¡No me grabes!”.