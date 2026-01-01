México comenzó 2026 con mala calidad de aire tras celebración de Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo lamentablemente van con el uso de fuegos artificiales y pirotecnia, por lo que es muy común que el 1 de enero se cuente con mala calidad del aire en gran parte del territorio mexicano.

En la Ciudad de México, el Sistema de Monitoreo Ambiental ha informado que hay mala calidad del aire en la mayoría de las alcaldías; sin embargo, en Iztapalapa existe un nivel extremadamente alto de contaminación, por partículas PM2.5.

Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó esta mañana la Fase 1 de contingencia ambiental atmoférica regional por partículas PM2.5 en el Valle de México.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que esto se debe a que la contaminación por el empleo generalizado de pirotecnia y quema de materiales se agravó por una inversión térmica fortalecida debido a las bajas temperaturas y el viento muy débil, característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo cual evita la dispersión de contaminantes.

Por el momento, no se confirmaron restricciones para los automovilistas; sin embargo, se solicitó a la población en general no hacer actividades deportivas, recreativas o culturales al aire libre y no fumar, sobretodo en espacios cerrados, así como disminuir las emisiones.

Otras de las alcaldías capitalinas con muy mala calidad de aire son Gustavo A. Madero, Xóchimilco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, mientras que la contaminación es mala en Azcapotzalco y Coyoacán. Solo se tiene buena calidad de aire en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

En el Estado de México, hay muy mala calidad del aire en los municipios de Nezahualcóyotl, Tutitlán y en Coacalco.

De acuerdo al Sistema de Monitoreo Atmósferico, hay buena calidad del aire en Ecatepec, Atizapán y Cuautitlán.

En Jalisco predomina la mala calidad del aire, ya que en los municipios de Las Pintas y Miravalle es extremadamente mala, con partiuclas PM25.

En el restado del estado la contaminación es de mala a muy mala, sobretodo en localidades como Centro, Tlaquepaque y Santa Fe. Unicamente se cuenta con buena calidad del aire en Santa Margarita.

En Nuevo León hay mala calidad del aire en San Nicolás de los Garza, General Escobedo y Ciudad Benito Juárez. En los demás municipios se cuenta de buena a aceptable.

En Hidalgo, la calidad del aire va de buena a mala, siendo las localidades con más contaminación Tepeapulco, Mineral de la Reforma y Mixquiahuala de Juarez.