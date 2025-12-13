México informa que cumple con Tratado de Aguas con los EEUU pero “conforme a la disponibilidad”

Durante esta semana que termina el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara la subida de aranceles en un 5% en caso que México no cumpla con la entrega de agua, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que realizarían una llamada para hablar con respecto al tema y buscar el mejor acuerdo con el vecino del norte.

Para el día 12 de diciembre de 2025, a través de una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reafirma el compromiso de México con el cumplimiento del Tratado de Aguas, el documento detalla que del lado mexicano se cumple “conforme a la disponibilidad” de dicho recurso hídrico.

Durante el último año, las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado su colaboración técnica para reforzar el manejo conjunto del agua en la cuenca del Río Bravo, atendiendo tanto la gestión del ciclo actual como el déficit heredado del periodo anterior.

Dichas acciones, detalladas por el Gobierno de México, se inscriben dentro de los lineamientos del Tratado de Aguas de 1944 y, de acuerdo a lo establecido en su Artículo 4, contemplan mecanismos binacionales respetando la soberanía nacional de cada parte.

La reciente sequía con una magnitud histórica ha impuesto restricciones notables en la disponibilidad de dicho recurso para usuarios de los dos lados de la frontera. Frente a este panorama, México ha hecho entregas adicionales de agua sin contravenir el tratado, ajustándose siempre “conforme a la disponibilidad” hidrológica y a los límites de operación de la infraestructura en la región.

El ejecutivo federal subraya que dichas entregas no han afectado de momento ni el consumo humano ni la producción agrícola en la frontera, priorizando el derecho humano al agua y la seguridad alimentaria.

El Gobierno de México subraya que sus compromisos con el tratado se estan realizando bajo los parámetros de la disponibilidad real de dicho recurso. Además, indica su voluntad de mantener dicha cooperación constructiva con los Estados Unidos, siempre en la búsqueda de una implementación que beneficie a las dos naciones sin sacrificar los intereses nacionales ni la autonomía de decisiones.

De acuerdo a la versión oficial, la solución al equilibrio hídrico en la cuenca solo puede lograrse mediante coordinación estrecha y una cooperación constante, reconociendo que el desafío es común y exige esfuerzos conjuntos.

La postura mexicana, en suma, es la de reafirmar su respeto al marco legal internacional y su disposición al diálogo y la colaboración, insistiendo en que no existe violación alguna al tratado vigente.

En palabras del propio gobierno, las entregas de agua y la gestión binacional seguirán “dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, con el objetivo de asegurar el acceso al recurso y preservar la producción en ambos países.