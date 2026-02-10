México revela la escandalosa cifra de armas ilegales provenientes de EE.UU.

El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, reveló este martes que 78 % de las 18.000 armas largas y cortas que han sido decomisadas a las organizaciones criminales desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024, provenían de EE.UU.

Al participar en la conferencia presidencial, el funcionario precisó que entre los cargamentos de armas ilegales destacan 215 fusiles tipo Barret, 20 lanzagranadas, 13 lanzacohetes y 273 ametralladores de diferentes calibres.

Los datos fueron presentados luego de que el diario The New York Times publicara el fin de semana un artículo que afirmaba que las armas fabricadas para las Fuerzas Armadas de EE.UU. han acabado en manos de cárteles mexicanos, que las usan para enfrentar a la policía en tiroteos, derribar helicópteros, asesinar a funcionarios y masacrar a civiles.