“No es la más bella”: Exjuez del Miss Universo hace una petición a Fátima Bosh

Omar Harfouch, exjuez del concurso Miss Universo, reveló que demandará a los organizadores por las múltiples anomalías de un certamen que calificó como “fraudulento” porque, en su criterio, hubo una manipulación para que ganara la mexicana Fátima Bosch.

“Ella ahora no es una Miss Universo legal. Yo le pedí que devolviera la corona pero no quiere. Le pregunté cómo vivirá sabiendo que toda su vida la gente le dirá que no es una Miss Universo legítima”, dijo el artista libanés en una entrevista.

En su intervención, Harfouch también denunció que una semana antes de que finalizara el concurso, que se llevó a cabo en Tailandia, el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, le habría pedido a los jueces que votaran por la mexicana.

“Fátima no es la más bella, tenía gente trabajando con ella como una super estrella”, aseguró Harfouch, quien detalló el supuesto trato preferencial que habría tenido la mexicana.

Denuncias

“Ellos sabían que era un fraude y usaron a los jueces, jugaron con mi credibilidad”, agregó al explicar los motivos de la demanda que interpondrá contra el concurso.

La más récente edición del certamen ha sido la más escandalosa de su historia, ya que a las denuncias contra Bosh le siguieron las intempestivas renuncias de dos jueces antes de la final, así como las acusaciones de otras participantes por el supuesto favoritismo hacia la mexicana.

A todo ello se sumó la confirmación de que la Fiscalía General de México investiga a Rocha Cantú por presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

Harfouch también reveló que cuenta con pruebas del fraude, ya que habría grabado las conversaciones en las que el presidente de Miss Universo supuestamente le pidió que votara por la mexicana. El artista sostiene que serán una prueba fundamental en su demanda.