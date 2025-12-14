Padre e hijo mueren por inhalación de gas tóxico en fuga de ducto de Pemex en Centla, Tabasco

Una fuga de gas que se había reportado en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Centla, Tabasco, ha dejado un saldo de muerte de dos habitantes de la comunidad de Chicozapote Primera Sección.

El suceso aconteció como una fuerte inconformidad entre pobladores que, debido a la falta de atención inmediata, toman la decisión bloquear la carretera Villahermosa–Frontera para exigir la presencia de las autoridades competentes.

Las víctimas son, Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando, de 15, quienes habrían perdido la vida tras inhalar el gas que se dispersó en la zona desde la noche anterior. La comunidad detalla que la fuga fue reportada desde el viernes, pero que ninguna autoridad acudió a verificar la emergencia hasta varias horas después.

Según con los testimonios de los habitantes, el olor a gas había comenzado a percibirse desde el viernes por la noche, cuando se alerta a las autoridades locales de una posible ruptura en el ducto que atraviesa la zona agrícola.

Sin embargo, los habitantes afirman que ningún equipo de emergencia acudió de inmediato, lo que permitió que la fuga se mantuviera activa durante horas.

Javier y Armando, campesinos de la comunidad, acudieron por la mañana a revisar el ganado que cuidaban como parte de sus labores. Fue en ese momento cuando, según relatan los vecinos, se expusieron a una alta concentración de gas que les causa la muerte. En el mismo sitio también fueron halladas reses sin vida, lo que refuerza la gravedad del derrame.

Bloqueo carretero y exigencia de autoridades competentes

En respuesta a la falta de atención, los habitantes de Chicozapote y comunidades cercanas decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera, en el kilómetro 52, para exigir que se atienda la emergencia y se responda por las dos muertes.

Alertron que, si no hay solución inmediata, podrían tomar las instalaciones de la Batería “El Pijije”, infraestructura de Pemex ubicada en la misma zona.

La población demanda que la empresa asuma su responsabilidad, otorgue indemnización a la esposa y madre de los campesinos fallecidos, y que se garantice que hechos similares no vuelvan a repetirse.